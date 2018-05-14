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    • LUGAPORT: ключевые параметры определены

    14.05.2018

    • В рамках развития 4, 5 и 6 очередей Комплекса генеральных грузов в порту Усть-Луга группа компаний «Новотранс» разрабатывает инвестиционный проект строительства многофункционального транспортно-перевалочного комплекса. Проект LUGAPORT предусматривает создание терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а также трех причалов для перевалки генеральных и сыпучих грузов.

    Как сообщили SeaNews в «Новотрансе», на днях завершились предпроектные проработки по компоновке универсального торгового терминала LUGAPORT. Оператором инвестпроекта были определены ключевые параметры терминалов, которые лягут в основу проектных решений.

    «Специалистами ЗАО «ГТ Морстрой» проведены изыскательские работы на акватории будущего терминала. В ближайшее время мы приступим к разработке проектной документации терминала LUGAPORT. Кроме того, в сотрудничестве с  ПАО «Ленгипротранс» с помощью уникального программного комплекса «Моделирование транспортных систем» проведены расчеты параметров и спланированы железнодорожные подходы к терминалу, смоделирована возможность выгрузки на терминале 1100 вагонов в сутки. На завершающем этапе находится разработка Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования. В июне текущего года планируется направление Декларации на согласование в Федеральное агентство морского и речного транспорта», – сообщил генеральный директор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (оператор проекта) Алексей Жарков.

    Помимо этого, в мае ОАО «РЖД» были выданы технические условия по присоединению железнодорожной инфраструктуры комплекса LUGAPORT к железнодорожным путям общего пользования.    

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    • Комментарии: 1

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    Роман Мисник
    14.05.2018, 16:27

    👍Клево…, но картинка на 1100 вагонов не тянет 🤔

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