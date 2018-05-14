Первый на Дальнем Востоке

Генеральный директор ОАО «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов, управляющий директор компании SHADE Кристоф Зайферт и генеральный менеджер корпорации Marubeni Кенсуке Нагата подписали меморандум о проектировании и строительстве комплекса закрытой перевалки угля на «Терминале Астафьева» в Находке. Как отмечают в компании, «Терминал Астафьева» привлек ведущих мировых специалистов для проектирования комплекса по закрытому складированию и перегрузке угля.

По условиям соглашения, стороны в течение шести месяцев разработают техническое задание на проектирование комплекса по закрытому хранению и перевалке угля на «Терминале Астафьева». Работа над созданием инженерного проекта, который также пройдет госэкпертизу, начнется до конца 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Это первый подобный проект не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые технологии перевалки угля успешно применяются в Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил Р.Кондратов.

По словам К.Зайферта, на «Терминале Астафьева» установят закрытый продольный склад с автоматизированной системой управления, а также оборудование для перегрузки и транспортировки угля – реклаймеры и вагоноопрокидыватели.

«Современные технологии позволяют безопасно складировать уголь в закрытых хранилищах, осуществлять перегрузку из вагонов в трюмы судна без какого-либо выброса пыли. Данная технология успешно применяется при строительстве портов для сыпучих грузов, расположенных в городской черте, например, в Шанхае», – рассказал директор по сбыту SHADE Антон Школьник.

В качестве генерального подрядчика проекта выступит известная японская Marubeni, а немецкая SCHADE будет единственным поставщиком оборудования.

«Мы берем на себя ответственность за комплексное решение проекта, у нашей компании большой опыт по реализации таких проектов в портах Восточный, Тамань и ряде портов Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил К.Нагата.

Уже в июне специалисты прибудут в Находку, где на месте изучат условия для начала строительства – подключение к инженерным коммуникациям, особенности земельного участка, где развернется монтаж оборудования.

Фото с сайта правительства Приморского края