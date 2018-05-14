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    • Первый в России катамаран

    14.05.2018

    • На прошлой неделе в Санкт-Петербурге со стрелки Васильевского острова стартовал первый в России катамаран, работающий на солнечных батареях.

    Экспедиция уникального судна началась в Ленинградской области (Шлиссельбург) и пройдет через Великий Новгород до Москвы.

    В рамках экспедиции продолжительностью почти месяц судно пройдет по водным путям Ленинградской области (реки Волхов и Свирь), на берегах которых строятся новые причалы для пассажирских судов (Крепость «Орешек» — Старая Ладога — Кириши — Великий Новгород — Свирьстрой). Во время путешествия специалисты МГУ им. Ломоносова проведут исследования водной экосистемы – соберут чистые пробы воды, не искаженные «топливным следом» судов, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

    Вторым этапом экспедиции станет переход от Москвы до Астрахани, который продлится 90 дней.

    В Ленинградской области организационную поддержку проекта обеспечивает региональное управление по транспорту.

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