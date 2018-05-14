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    • Обвинения владельцам Суммы

    14.05.2018

    • Согласно официальной информации МВД, следственным департаментом МВД совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений).

    Магомеду Магомедову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

    Бывшему главе компании «Интэкс» Артуру Максидову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

    «В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Напомним, совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы Тверским судом Москвы 31 марта. Тогда сообщалось, что общая сумма вменяемых им хищений составляет не менее 2,5 млрд рублей. 

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