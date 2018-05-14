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    • Новый CFO в Zim

    14.05.2018

    • Новым Chief Financial Officer ZIM Integrated Shipping Services Ltd. назначен Хавьер Дестрио.

    Как сообщили SeaNews в компании, он приступает к исполнению своих обязанностей с 15 июня этого года.

    На этом посту Х.Дестрио сменит действующего CFO Йохая Бениту, который покидает компанию.

    Х.Дестрио 10 лет проработал в CMA CGM, где с 2014 по 2016 года занимал должность вице-президента группы по финансам.

    До настоящего назначения он два года работал стратегическим советником учредителя и временным CFO LTF Partners, а ранее занимал должность менеджера по финансовому планированию и анализу региона Европа в HONEYWELL Inc.

     

     

     

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