Новый CFO в Zim

Новым Chief Financial Officer ZIM Integrated Shipping Services Ltd. назначен Хавьер Дестрио.

Как сообщили SeaNews в компании, он приступает к исполнению своих обязанностей с 15 июня этого года.

На этом посту Х.Дестрио сменит действующего CFO Йохая Бениту, который покидает компанию.

Х.Дестрио 10 лет проработал в CMA CGM, где с 2014 по 2016 года занимал должность вице-президента группы по финансам.

До настоящего назначения он два года работал стратегическим советником учредителя и временным CFO LTF Partners, а ранее занимал должность менеджера по финансовому планированию и анализу региона Европа в HONEYWELL Inc.