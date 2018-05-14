Коснулись бортами

По данным ГМСКЦ, 14 мая в 1-25 при расхождении на Кронштадтском корабельном фарватере в районе буя №15 произошло касание левыми бортами танкера «Ангара» и танкера «Аура». Владелец обоих судов – ООО «Балт Стар», порт регистрации – Санкт-Петербург.

По докладам капитанов судов, у «Ангары» сорван кранец, у «Ауры» повреждена палуба и оборудование ходового мостика. Пострадавших, водотечности, разлива нефтепродуктов нет. Судам запрещено дальнейшее передвижение по акватории порта. Погода: маловетрие, видимость хорошая.