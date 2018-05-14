Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2018

На 19 неделе года спотовые ставки на трейде Азия – Европа продолжили свой рост. При этом на американском направлении ставки опустились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 18 неделей на 2,9%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 3,6%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе снизились на 5,9%, на порты восточного побережья – на 2,8%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 6,7%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1,3%, на Южную Америку – на 1,5%.

На внутриазиатском трейде ставки из Кита на западные и восточные порты Японии сохранились на уровне предыдущей недели. Ставки на Сингапур повысились на 2,2%, на Южную Корею – на 0,5%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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