«Евросиб-Логистика» возобновила авиаперевозки

ООО «Евросиб-Логистика» возобновило перевозки грузов авиатранспортом.

Как сообщили SeaNews в компании, отправка была осуществлена в рамках сотрудничества с зарубежным клиентом в интересах ПАО «Казаньоргсинтез». К погрузке было представлено техническое оборудование, используемое для преобразования мощности энергии.

Из Казани груз был доставлен автотранспортом до Москвы в аэропорт Домодедово, откуда воздушным судном отправился в Японию, аэропорт Кансай. Длительность мультимодальной перевозки составила четверо суток.

«За последние полтора года это первая авиаперевозка, организованная компанией. Стараемся поддерживать компетенции на должном уровне, о чем свидетельствует успешное выполнение срочной задачи. Специалисты компании оперативно и чутко отреагировали на потребность клиента, предложив ему оптимальные сроки и цену доставки груза», — отметил генеральный директор ООО «Евросиб-Логистика» Сергей Смотрин.