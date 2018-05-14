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    • «Евросиб-Логистика» возобновила авиаперевозки

    14.05.2018

    • ООО «Евросиб-Логистика» возобновило перевозки грузов авиатранспортом.

    Как сообщили SeaNews в компании, отправка была осуществлена в рамках сотрудничества с зарубежным клиентом в интересах ПАО «Казаньоргсинтез». К погрузке было представлено техническое оборудование, используемое для преобразования мощности энергии.

    Из Казани груз был доставлен автотранспортом до Москвы в аэропорт Домодедово, откуда воздушным судном отправился в Японию, аэропорт Кансай. Длительность мультимодальной перевозки составила четверо суток.

    «За последние полтора года это первая авиаперевозка, организованная компанией. Стараемся поддерживать компетенции на должном уровне, о чем свидетельствует успешное выполнение срочной задачи. Специалисты компании оперативно и чутко отреагировали на потребность клиента, предложив ему оптимальные сроки и цену доставки груза», — отметил генеральный директор ООО «Евросиб-Логистика» Сергей Смотрин.

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