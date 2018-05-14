«В.Ф. Танкер» войдет в состав Волжского пароходства

Совет директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» на своем заседании 11 мая утвердил повестку дня годового собрания акционеров компании. Одним из вопросов собрания станет присоединение ООО «В.Ф. Танкер» к АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Обе компании входят в судоходный дивизион VBTH группы UCL Holding.

Присоединение «В.Ф. Танкер» к «Волжскому пароходству» является частью процесса оптимизации структуры управления и повышения эффективности судоходных бизнесов VBTH, связанных с перевозками грузов водным транспортом. Согласно предложенному на совете директоров плану, «Волжское пароходство», в состав которого войдут танкерный флот и персонал «В.Ф. Танкера», будет осуществлять перевозки сухих и нефтеналивных грузов.

В UCLH рассчитывают, что объединение двух судоходных предприятий позволит получить синергию за счет увеличения масштаба и сокращения затрат, оптимально использовать имеющийся флот.

Годовое общее собрание акционеров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» состоится в июне.