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    • «В.Ф. Танкер» войдет в состав Волжского пароходства

    14.05.2018

    • Совет директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» на своем заседании 11 мая утвердил повестку дня годового собрания акционеров компании. Одним из вопросов собрания станет присоединение ООО «В.Ф. Танкер» к АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Обе компании входят в судоходный дивизион VBTH группы UCL Holding.

    Присоединение «В.Ф. Танкер» к «Волжскому пароходству» является частью процесса оптимизации структуры управления и повышения эффективности судоходных бизнесов VBTH, связанных с перевозками грузов водным транспортом. Согласно предложенному на совете директоров плану, «Волжское пароходство», в состав которого войдут танкерный флот и персонал «В.Ф. Танкера», будет осуществлять перевозки сухих и нефтеналивных грузов.

    В UCLH рассчитывают, что объединение двух судоходных предприятий позволит получить синергию за счет увеличения масштаба и сокращения затрат, оптимально использовать имеющийся флот.

    Годовое общее собрание акционеров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» состоится в июне.

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