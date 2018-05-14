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    • Больше сборных грузов

    14.05.2018

    • В 2018 году AsstrA планирует увеличить оборот перевозок сборных грузов на 37%. 

    Как отметил руководитель отдела сборных грузов группы компаний AsstrA Александра Мосейчук, «Популярность сборных отправок за последние несколько лет существенно выросла. Компании все чаще сокращают расходы по содержанию складов для хранения продукции за счет организации регулярных поступлений небольших партий, при которых товары сразу распределяются по точкам реализации».

    Как сообщили SeaNews в компании, выручка группы компаний в сегменте LTL-перевозок за 2017 год составила около 640 тыс. евро. Общий вес всех перевезенных грузов превысил 7 500 тонн.

    За 2017 год специалисты AsstrA обработали около 7 500 заказов на перевозку сборных грузов, 2 000 из них – маршруты, в которых задействована Россия. Наибольшим спросом пользовались перевозки по следующим направлениям: Германия – Россия (32%), Италия – Россия (29%), страны Бенилюкса – Россия (15%), Франция – Россия (10%), Великобритания – Россия (4%). Самыми востребованными были перевозки оборудования – 21%, химической продукции – 16%, одежды – 6%, пищевых добавок – 5% и косметических средств – 1%.

    В 2017 году мы расширили географию перевозок сборных грузов в Среднюю Азию, Иран и на Кавказ. Также было запущено несколько собственных сборных линий в Европе, что позволяет сократить расходы по доставке как для нас, так и для заказчиков. Нам удалось максимально оптимизировать загрузку транспорта на всех этапах доставки сборного груза, поэтому мы готовы предложить более привлекательную цену нашим клиентам. До 1 августа 2018 года стоимость перевозки сборных грузов из Варшавы или Вильнюса в Москву составляет 80 евро за 1м3 при минимальном заказе 370 евро».

    AsstrA-Associated Traffic AG осуществляет перевозки сборных грузов с 2001 года. На данный момент компания предлагает 533 маршрута, в 52 из которых задействована Россия.

    Как отмечают в компании, LTL-сервис доступен только для физических лиц. Минимальный вес загрузки для одного клиента составляет 100 кг, максимальный – 15 тонн.

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