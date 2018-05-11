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    • Yang Ming создает СП

    11.05.2018

    • Yang Ming инвестирует средства на развитие контейнерных терминалов, в частности, в Индонезии. Для этого она создает совместное предприятие с пятью тайваньскими компаниями. Это внутриазиатский перевозчик TS Lines, терминальный оператор Taiwan International Ports Corporation (TIPC), судовладелец Taiwan Navigation, логистическая компания Tungya Transportation & Terminal и тайваньская почтовая служба Chunghwa Post.

    Эти шесть сторон станут акционерами новой компании Taiwan Navigation Overseas Investment Holding (переведено с китайского, прим. Asean Lines), которая будет находится в Сингапуре.

    Ожидается, что компания начнет работу уже в октябре. По 30% акций будут иметь Yang Ming и TIPC, еще одна треть будет принадлежать остальным компаниям.

    Отмечается, что инициатором создания совместного предприятия стало правительство Тайваня, которое намерено развивать роль страны в морском и логистическом сегментах в Юго-Восточной Азии.

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