MSC проводит студенческую регату

19 мая в Санкт-Петербургском яхтенном порту «Геркулес» во второй раз пройдет молодежная парусная регата, организованная крупнейшей судоходной компанией MSC.

В этом году компания MSC отмечает свое 20-летие на российском рынке и в честь этого события объединяет первых лиц компании и специальных гостей на регате для празднования двух успешных сезонов морских грузоперевозок.

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“Парусный спорт – это отличная возможность испытать собственные силы и почувствовать себя частью команды. Мы рады, что студенты ведущего морского ВУЗа страны имеют возможность почувствовать силу стихии и запомнить эти удивительные ощущения!» — отметил директор компании MSC в России Антон Назаров.

Судить регату в этом году будет мастер спорта международного класса всероссийской категории, капитан-инструктор учебных парусных судов – Алексей Чегуров.

В соревновании примут участие 70 человек, среди которых – 50 курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, сотрудники MSC, представители СМИ и клиенты компании.