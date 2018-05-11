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    • MSC проводит студенческую регату

    11.05.2018

    • 19 мая в Санкт-Петербургском яхтенном порту «Геркулес» во второй раз пройдет молодежная парусная регата, организованная крупнейшей судоходной компанией MSC.

    В этом году компания MSC отмечает свое 20-летие на российском рынке и в честь этого события объединяет первых лиц компании и специальных гостей на регате для празднования двух успешных сезонов морских грузоперевозок.

    Makarov Sailing Cup предоставляет 7 гоночных парусных яхт «Beneteau Platu 25».

    “Парусный спорт – это отличная возможность испытать собственные силы и почувствовать себя частью команды. Мы рады, что студенты ведущего морского ВУЗа страны имеют возможность почувствовать силу стихии и запомнить эти удивительные ощущения!» — отметил директор компании MSC в России Антон Назаров.

    Судить регату в этом году будет мастер спорта международного класса всероссийской категории, капитан-инструктор учебных парусных судов – Алексей Чегуров.

    В соревновании примут участие 70 человек, среди которых – 50 курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, сотрудники MSC, представители СМИ и клиенты компании.

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