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    • Товарооборот в регионе деятельности Сахалинской таможни

    11.05.2018

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Сахалинской таможни по итогам первого квартала 2018 года составил 1,7 млрд долларов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. 

    Число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло порядка 3,6 тыс., из которых 2575 – по импорту и 984 – по экспорту.

    Всего за отчетный год через Сахалинскую таможню прошло более 2,5 млн тонн грузов – это в 2 раза больше, чем за прошлый год.

    По данным Сахалинской таможни, в 1 квартале 2018 года 99 % торгового оборота составил экспорт. В структуре экспорта наибольшая доля принадлежит сжиженному природному газу (СПГ) – 86,9%. Также в тройку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Сахалинской таможни, по итогам трех месяцев 2018 года вошли морепродукция (1,9%) и уголь (1,7%). В стоимостном выражении экспортные операции Сахалинской области за январь-март этого года  составили 1,4 млрд долларов. Больше всего вырос показатель экспортируемого угля (каменного, бурого) по стоимости – на 46%.

    Основу импорта составили машины, оборудование, транспортные средства – 77% от стоимости всего импорта. В пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Сахалинской таможни, также вошли металл, текстиль, древесина и продовольственные товары. В стоимостном выражении импортные операции Сахалинской области за январь-март этого года  составили 250 млн долларов. Значительнее всего выросла стоимость импортируемых продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 27%.

    Внешнеторговые операции участниками внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Сахалинской таможни  осуществлялись с 91 страной. Из них товары экспортировались в 49 стран, импортировались из 72 стран.

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