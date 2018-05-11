Информационно-аналитическое агентство

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    • Лесной экспорт

    11.05.2018

    • По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-марте 2018 года составил порядка 4,4 млн кубометров — на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В то же время, стоимостном выражении экспорт вырос — на 10,7% до 399,8 млн долларов.

    Обработанных лесоматериалов в отчетном периоде вывезли на 1,8% больше, чем годом ранее — их объем достиг 4 млн тонн. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов также увеличились по сравнению с январем-мартом 2017 года на 18,2%, составив 975,5 млн долларов.

    Клееной фанеры за 3 месяца 2018 года было экспортировано почти 653,8 тыс. кубометров, что  на 4,9% больше, чем в 2017 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 28,6% — до 327 млн долларов.

    Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в отчетном периоде 2018 года выросли на 1,7% и составили 506,9 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы вырос на 51% до 348,4 млн долларов.

    Газетной бумаги в отчетном периоде отгрузили 251,8 тыс. тонн, что на 3,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги, напротив, увеличился на 11% — за 1 квартал этого года ее вывезли на сумму 119,8 млн долларов.

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