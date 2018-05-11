Итоги работы «Ростерминалугля»

В апреле этого года АО «Ростерминалуголь» отгрузило на экспорт 2,04 млн тонн угля (+ 4,6% к аналогичному периоду 2017 года).

За месяц на терминале были выгружены 2,15 млн тонн угля (на 7% больше, чем в апреле 2017 года). Максимальная выгрузка вагонов составила 1211 единиц подвижного состава в сутки.

По прямому варианту, из вагона на судно минуя склад, в апреле 2018 года было погружено 10 900 единиц подвижного состава. Это рекорд для предприятия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае прошлого года, когда по прямому варианту на суда был погружен уголь, доставленный на терминал в 7 381 вагоне, сообщили SeaNews в компании.

Всего за 4 месяца 2018 года на терминале было погружено на суда 7,05 млн тонн угля (на 2,8% больше, чем за 4 месяца 2017 года). Выгрузка вагонов выросла на 6%, до 104 428 единиц подвижного состава или 7,46 млн тонн угля (98 378 вагонов и 7,03 млн тонн угля в 2017 году).