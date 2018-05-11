Документальная часть готова

Сегодня в Салехарде состоялось рабочее совещание по реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) с участием и.о. министра транспорта РФ Максима Соколова, генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, представителей будущего концессионера СШХ, ПАО «Газпром» и других сторон проекта. На совещании были окончательно согласованы основные условия и параметры концессионной схемы и подписан итоговый протокол.

Участники отметили, что все документы, необходимые для старта строительства Северного широтного хода, готовы к передаче в Правительство РФ для принятия решения. Потенциальный концессионер в настоящее время завершает проектно-изыскательские работы с тем, чтобы в 2019 году приступить к строительным работам. В рамках концессии будет построено более 350 км железнодорожного пути, мосты через реки Обь и Надым. Завершение строительства запланировано на 2023 год.

По информации ОАО «РЖД», строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок – 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

СШХ будет реализован на принципах государственно-частного партнерства в форме концессии. ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги.

ПАО «Газпром» обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым – Пангоды (104 км).

Специальная проектная компания («СПК-Концессионер») по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская – Салехард – Надым. Будет построена железнодорожная часть мостов через реку Обь и реку Надым и подходы к ним, а также новый железнодорожный участок Салехард – Надым (353 км).

Администрация ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, и обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество.