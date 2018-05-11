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    • Восемь слотов для судов Neopanamax

    11.05.2018

    • Администрация Панамского канала изменит количество судов типоразмера Neopanamax, для которых можно будет бронировать слоты. Количество таких судов увеличится с семи до восьми.

    Как сообщается на официальном сайте канала, такое решение вызвано большим спросом на межокеанический маршрут через Панамский канал. Отмечается. Что в этом году было совершено 1 183 транзитов судов типа Neopanamax, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    «Увеличение количества транзитов позволит нам действовать более гибко в отношении клиентов. Это стало возможным благодаря стратегическому планированию и опыту, накопленному командой Панамского канала», — сказал представитель канала, отметив, что на каждом транзите задействовано порядка 150 человек.

    Напомним, что с 1 июня Администрация Панамского канала разрешила судам шириной до 51,25 м проходить через новые шлюзы канала. Таким образом максимальная допустимая ширина судов, которые смогут проходить через расширенный канал, увеличилась на два метра, с 49 м.

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