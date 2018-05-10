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    • Damen построила 19 судов

    10.05.2018

    • Damen в срок выполнила заказ на строительство 19 судов с малой осадкой для AAS Amur Assets Shipping – совместного предприятия, созданного Combi Lift для участия в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» в 150 км от российско-китайской границы.

    По заказу Combi Lift построены четыре буксирных судна серии Multi Cat 2608SD, четыре буксира-толкача серии 2612SD, семь барж-площадок серии Stan Pontoon 8916SD и четыре плавучих модуля Side Floater 8605SD.

    В официальном сообщении Damen отмечается, что новострои были погружены на судно для перевозки тяжеловесных грузов, после чего оно направилось в порт Де-Кастри в Охотском море. Груз прибыл в начале мае. Кроме того, в апреле из Шанхая были отправлены 89-метровые понтоны и 86-метровые плавучие модули, построенные на верфи Damen в Китае. Они уже доставлены в Де-Кастри. Все суда введены в эксплуатацию сразу по прибытию.

    Combi Lift намерена задействовать суда для транспортировки оборудования и материалов, предназначенных для строительства газоперерабатывающего завода. Общий объем грузов составит 176 000 тонн, в том числе и крупногабаритных, таких как 12 колонн по 900 тонн каждая.

    Конструкция судов адаптирована для плавания по внутренним водным путям, в том числе в условиях мелководья, особенно по реке Зея. За счет снижения веса, увеличения габаритной длины и ширины уменьшена осадка при сохранении плавучести судов. Для обзора палубы и грузов на буксирах установлена подъемная рулевая рубка.

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