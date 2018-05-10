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    • Экспорт минеральных удобрений

    10.05.2018

    • По итогам января-марта 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 3,3 млн тонн. Это выше аналогичного уровня 2017 года на 4,5%. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 15,3% до 661 млн долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 3,29 млн тонн – на 20,6% больше, чем за период с января по март 2017 года, на сумму 916,3 млн долларов (+32,2%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 38,5% по сравнению с показателем 3 месяцами 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 1,3 млн тонн. В денежном выражении их экспорт также снизился – на 31,3% до 273,5 млн долларов.

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