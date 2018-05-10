Успешный месяц для российского авторынка

По итогам 4 месяцев этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили более 545,3 тыс. единиц. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По итогам апреля продажи увеличились на 17,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 152,4 тыс. автомобилей.

«Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам. Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе», – прокомментировал итоги отчетного месяца председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По итогам апреля 2018 года в пятерке лидеров произошли небольшие изменения.

Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на 16,6% до 30,7 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в апреле выросли на 22,4% до 19,6 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai – плюс 16,2% (15,9 тыс. авто) к уровню апреля 2017 года.

Продажи Renault выросли на 3,3% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 11,9 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Автомобилей марки Volkswagen было продано порядка 8,9 тыс. – на 22,7% больше, чем годом ранее. Volkswagen находится на пятой строчке рейтинга.

Наиболее значительный рост продаж в апреле относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Honda (в 10,4 раза), Genesis (в 3,1 раза), DFM (в 2,5 раза), Mitsubishi (в 2,4 раза), Zotye (в 2,3 раза) и FAW (в 2,2 раза). Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года SsangYong (-88%), HTM (-64%) и Ravon (-33%).