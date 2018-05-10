С бОльшей на меньшую

Государственная хорватская компания LNG Croatia, планирующая построить СПГ-терминал на острове Крк, объявила новый тендер на поставку плавучей регазификационной установки (FSRU), сообщает LNG World News со ссылкой на компанию. Срок подачи заявок до 8 июня.

LNG Croatia отменила предыдущий тендер из-за необходимости уменьшить мощность FSRU.

«Необходимо было пересмотреть технические характеристики и мощности плавучей регазификационной установки, которая была запланирована к поставке первоначально, — цитирует LNG World News представителя LNG Croatia. – Это делается с целью сокращения капитальных затрат на проект, а также для возможности его реализации с мощностью поменьше».

Напомним, проект Krk LNG планировался в два этапа. Первый этап предполагал строительство плавучей установки по регазификации, второй – строительство СПГ-терминала на суше. Ранее сообщалось, что компании необходимо было окончательно принять инвестиционное решение по проекту уже к июню в случае, если она хочет запустить терминал, как и планировалось, к 2020 году. Согласно графику, плавучую регазификационную установку планировалось заказать в конце этого года, сдать в эксплуатацию – к концу 2019 года.

В марте этого года в городе Риека люди выступили против строительства на острове Крк СПГ-терминала. По их мнению, строительство такого терминала неприемлемо с юридической, экономической и экологической точек зрения. Также активисты были обеспокоены использованием в процессе регазификации морской воды, которую необходимо хлорировать. Протестующие выдвинули предложение построить СПГ-терминал на материковой части страны.