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    • СПГ-бункеровка в Японии

    10.05.2018

    • Японские K Line, Chubu Electric Power, Toyota Tsusho и NYK Line создают два совместных предприятия, которые будут работать в сегменте нового бизнеса по бункеровке судов сжиженным природным газом в регионе Тюбу (Япония).

    Первая компания получила название Central LNG Marine Fuel Japan Corporation. В сфере ее деятельности – непосредственно операции по СПГ-бункеровке. Владельцем и оператором судов-бункеровщиков станет вторая компания — Central LNG Shipping Japan Corporation.

    Консультации по коммерциализации нового бизнеса K Line, Chubu Electric Power, Toyota Tsusho и NYK Line начали проводить еще в начале этого года. А уже с сегодняшнего дня новые совместные предприятия начали свою работу, говорится в официальном сообщении K Line.

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