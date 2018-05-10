СПГ-бункеровка в Японии

Японские K Line, Chubu Electric Power, Toyota Tsusho и NYK Line создают два совместных предприятия, которые будут работать в сегменте нового бизнеса по бункеровке судов сжиженным природным газом в регионе Тюбу (Япония).

Первая компания получила название Central LNG Marine Fuel Japan Corporation. В сфере ее деятельности – непосредственно операции по СПГ-бункеровке. Владельцем и оператором судов-бункеровщиков станет вторая компания — Central LNG Shipping Japan Corporation.

Консультации по коммерциализации нового бизнеса K Line, Chubu Electric Power, Toyota Tsusho и NYK Line начали проводить еще в начале этого года. А уже с сегодняшнего дня новые совместные предприятия начали свою работу, говорится в официальном сообщении K Line.