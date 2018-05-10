Полномочия CEO Hapag-Lloyd продлили

Наблюдательный совет Hapag-Lloyd единогласно одобрил продление контракта CEO компании Рольфа Хаббен Янсена еще на пять лет – до 31 марта 2014 года, сообщается на сайте компании.

«Под руководством Рольфа хаббен Янсена Hapag-Lloyd улучшил свои позиции в качестве одной из ведущих мировых судоходных компаний в сложных рыночных условиях и в качестве активного драйвера консолидации отрасли. Продление его контракта обеспечивает преемственность в корпоративном управлении, — сказал Майкл Берендт, председатель наблюдательного совета Hapag-Lloyd. – Тем самым мы создали наилучшие условия для продолжения успешного курса Hapag-Lloyd».

Помимо этого в исполнительный совет компании были избраны дополнительные члены, а именно CFO Николас Барр, COO Энтони ДЖ. Фирмин, а также CPO Йоахим Шлотфельд.