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    • Новый начальник Западно-Сибирской железной дороги

    10.05.2018

    • Сегодня в Новосибирске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Западно-Сибирской железной дороги и руководителями органов государственной власти представил нового начальника ЗСЖД Александра Грицая.

    Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, который работал в должности начальника ЗСЖД более пяти лет.

    Грицай Александр Валерьевич родился 16 мая 1972 года. Трудовую деятельностть на железнодорожном транспорте начал в 1994 году помощником составителя поездов станции Карасук Омского отделения ЗСЖД. Работал дежурным станционного поста централизации, дежурным по станции, заместителем начальника станций Карасук и Омск-Пассажирский, начальником станции Карасук, заместителем и первым заместителем начальника Омского отделения ЗСЖД, начальником Новосибирского отделения ЗСЖД, заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению.

    С февраля 2016 года и до настоящего назначения работал первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги.

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