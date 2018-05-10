Новый начальник Западно-Сибирской железной дороги

Сегодня в Новосибирске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Западно-Сибирской железной дороги и руководителями органов государственной власти представил нового начальника ЗСЖД Александра Грицая.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с выходом на пенсию Анатолия Регера, который работал в должности начальника ЗСЖД более пяти лет.

Грицай Александр Валерьевич родился 16 мая 1972 года. Трудовую деятельностть на железнодорожном транспорте начал в 1994 году помощником составителя поездов станции Карасук Омского отделения ЗСЖД. Работал дежурным станционного поста централизации, дежурным по станции, заместителем начальника станций Карасук и Омск-Пассажирский, начальником станции Карасук, заместителем и первым заместителем начальника Омского отделения ЗСЖД, начальником Новосибирского отделения ЗСЖД, заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению.

С февраля 2016 года и до настоящего назначения работал первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги.