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    • Yang Ming зафрахтует 10 контейнеровозов

    08.05.2018

    • Греческая Costamare и японская Shoei Kisen построят по пять контейнеровозов на верфях New Yangzijiang Shipbuilding и Imabari Shipbuilding соответственно, сообщает World Maritime News со ссылкой на Clarksons Platou Shipbroking. Кроме того, компании рассматривают возможность опциона еще на четыре контейнеровоза, по два на каждую компанию.

    Суда планируется принять в эксплуатацию во второй половине 2020 года, а затем передать Yang Ming в долгосрочный фрахт.

    Напомним, согласно плану обновления своего флота Yang Ming закажет строительство десяти контейнеровозов вместимостью 2 800 TEU и зафрахтует десять судов по 11 000 TEU. Они придут на смену старым судам, которые планируется вывести из эксплуатации в течение ближайших 2-3 лет.

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