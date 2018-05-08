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    • Abu Dhabi Ports и MSC построят терминал

    08.05.2018

    • Abu Dhabi Ports подписали концессионное соглашение с Mediterranean Shipping Company (MSC) о строительстве нового контейнерного терминала в порту Халифа. Срок концессии составит 30 лет.

    Помимо всего прочего в планах строительства – углубление причалов в порту Халифа с тем, чтобы обеспечить прием крупннотоннажных судов, говорится в официальном сообщении Abu Dhabi Ports.

    В течение всего периода концессии MSC инвестирует порядка 1,1 млрд долларов в оборудование, в том числе и на увеличение количества кранов «ship-to-shore» — с 12 единиц до 25.

    В Abu Dhabi Ports рассчитывают, что грузооборот порта Халифа в течение пяти лет вырастет с 2,5 млн TEU до 8,5 млн TEU.

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