Экспорт угля и кокса

По итогам 3 месяцев 2018 года российский экспорт каменного угля вырос на 11,1% по сравнению аналогичным показателем 2017 года.

Его объем в физическом выражении составил чуть более 46,3 млн тонн.

Отметим, что в марте было вывезено порядка 20 млн тонн угля, что на 34,3% больше предыдущего месяца.

По данным ФТС, за отчетный период угля вывезли на сумму 3,7 млрд долларов – на 18,7% больше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по итогам января-марта 2018 года, напротив, снизился на 21,1% до 759,7 тыс. тонн.

В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 30,6% до 217,5 млн долларов.