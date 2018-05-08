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    • Экспорт угля и кокса

    08.05.2018

    • По итогам 3 месяцев 2018 года российский экспорт каменного угля вырос на 11,1% по сравнению аналогичным показателем 2017 года.

    Его объем в физическом выражении составил чуть более 46,3 млн тонн.

    Отметим, что в марте было вывезено порядка 20 млн тонн угля, что на 34,3% больше предыдущего месяца.

    По данным ФТС, за отчетный период угля вывезли на сумму 3,7 млрд долларов – на 18,7% больше, чем годом ранее.

    Объем экспорта кокса и полукокса по итогам января-марта 2018 года, напротив,  снизился на 21,1% до 759,7 тыс. тонн.

    В то же время в стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, вырос на 30,6% до 217,5 млн долларов.

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