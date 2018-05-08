Экспорт и импорт зерновых

Россия по итогам января-марта 2018 года экспортировала порядка 9,7 млн тонн пшеницы и меслина, что 57,8% больше показателя 2017 года.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 57,2% – до 1,7 млрд долларов.

Отметим, что в марте экспорт пшеницы и меслина составил 3,9 млн тонн – это на 17,7% больше показателя предыдущего месяца.

Одновременно с этим импортные поставки пшеницы в Россию выросли на 54,9% – до 88,2 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 34,8% и составил 12,4 млн долларов.

Существенно снизился импорт ячменя – на 92,8% до 3,3 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 10,2% до 26,7 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ упали на 93,6% до 600 тыс. долларов, кукурузы – на 2,5% до 109,3 млн долларов.