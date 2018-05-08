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    • Происшествие c «Santos Express» на Santos Terminal

    08.05.2018

    • Контейнеровоз Hapag-Lloyd «Santos Express» вместимостью 10 500 TEU столкнулся с тремя паромами на бразильском терминале Santos Terminal, принадлежащий DP World, сообщает Splash 24/7.

    Сообщается, что 333-метровый «Santos Express» по неизвестной причине отклонился от фарватера и подошел слишком близко к паромному терминалу. Экипаж не смог вовремя остановить ход судна или принять другие меры, чтобы избежать столкновения.

     В результате столкновения один из паромов серьезно поврежден. Контейнеровоз продолжил путь.

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