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    • Ошибка экипажа гонконгского сухогруза

    08.05.2018

    • Причиной столкновения иранского танкера «Sanchi» и гонконгского сухогруза «Crystal» в январе этого года в Восточно-Китайском море стало изменение направления, сказал иранский представитель комитета, который занимается расследованием происшествия. Он отметил, что за 15 минут до трагедии сухогруз «Crystal» поменял маршрут на неправильный.

    Кроме Ирана этой позиции придерживаются Бангладеш и Панама. Однако представители Китая и Гонконга настаивают, что вина лежит на экипажах обоих судов, сообщает World Maritime News со ссылкой на Reuters.

    Напомним, 6 января иранский танкер «Sanchi» столкнулся с сухогрузом «Crystal» в Восточно-Китайском море. В результате танкер загорелся и затем затонул. Погибли все 32 члена экипажа. Нефтяной танкер был зарегистрирован в Панаме и принадлежал National Iranian Tanker Co.

    25 января Иран, Панама, Китай и Гонконг подписали соглашение о совместном расследовании столкновения судов.

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