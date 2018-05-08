Новатэк отгрузил 2 миллиона тонн СПГ

ОАО «Ямал СПГ» произвело отгрузку второго миллиона тонн СПГ с 1-й очереди завода СПГ. Двухмиллионная тонна была отгружена в 27-й партии, сообщает пресс-служба компании.

Поставки СПГ осуществляются с декабря 2017 года арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч куб. м (около 74 тысяч тонн). С апреля 2018 года начались поставки СПГ по долгосрочным контрактам, в рамках которых уже отгружено 4 партии.

По сообщению агентств, руководство «Ямал СПГ» приняло решение остановить с 15 мая этого года первую линию завода на профилактическое обслуживание. Техобслуживание продлится в течение 6 суток. В целом общий период остановки и плавного перезапуска производства первой линии Ямал СПГ займет 2 недели. При этом отгрузки в это время с завода будут вестись из запасов продукции.

Ранее стало известно, что 2 линия Ямал СПГ может быть введена в эксплуатацию уже осенью этого года – на три месяца раньше изначально запланированного срока. В апреле выполнен первый розжиг газовых турбин компрессоров второй очереди завода СПГ мощностью 5,5 млн тонн, что является одним из важнейших этапов подготовки очереди к запуску, отметили в пресс-службе Новатэк.