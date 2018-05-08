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    • Компания MSC – 20 лет в России!

    08.05.2018

    • Российское представительство компании MSC, лидера на рынке глобальных контейнерных перевозок, в 2018 году отмечает двадцатилетие своей деятельности.

    Свою работу на российском рынке компания начала в 1998 году с открытия офиса в Санкт-Петербурге. MSC Russia удалось укрепиться на новом для себя рынке во многом благодаря слаженной работе молодого коллектива и возможности опираться на международный опыт компании.

    Вместе с экономическим развитием России, расширялась и деятельность компании: в 1998 году был открыт офис в Москве, в 2002 году – в Новороссийске, в 2006 году – в Калининграде и в 2009 году – в Екатеринбурге. Компания открывала новые направления, развивала новые сервисы, максимально адаптируя свои возможности к меняющимся потребностям заказчиков.

    Сейчас, спустя 20 лет, компания MSC достигла ключевых позиций на рынке по всем портам России, где она представлена. Компания оказывает полный спектр услуг – от перевозок груза, требующего соблюдения температурного режима, и логистики негабаритных и генеральных грузов до любых услуг, которые могут потребоваться в связи с особенностями бизнеса клиента.

    Компания уделяет много внимания и социальным проектам – в рамках тесного сотрудничества с Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова проводится молодежная регата Makarov Sailing Cup, осуществляется поддержка хоккейной команды университета, ведется работа со студентами. Российское представительство компании помогает школам, детским домам и благотворительным фондам, в петербургском офисе организовано волонтерское движение.

    Сегодня MSC Russia в первую очередь – это 275 высококвалифицированных сотрудников в пяти офисах по всей стране, навыки и ответственность которых позволяют компании многие годы оставаться одним из лидеров контейнерной индустрии.

    Антон Назаров, управляющий директор MSC Russia:

    «Одной из своих основных задач компания считает установление с партнерами долгосрочных отношений путем обеспечения логистических услуг самого высокого качества. Мы от всей души благодарим каждого из наших клиентов за доверие к MSC и возможность совместной работы, за вклад в наш общий успех.

    Итоги первых 20 лет деятельности позволяют нам с уверенностью сказать, что MSC может гордиться стратегией развития в России, качеством предоставляемого сервиса, профессионализмом и самоотдачей своих сотрудников. Мы не планируем снижать темпы и четко представляем себе направления дальнейшего развития компании».

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