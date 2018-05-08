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    • Железнодорожные контейнеры

    08.05.2018

    • В январе-апреле 2018 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 1356,7 тыс. TEU. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка выросла на 12,5%. 

    В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 3,7% до 586,7 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 18,1% до 369,1 тыс. TEU, импортные – на 19,9% до 260 тыс. TEU и транзитные – на 26,5% до 140 тыс. TEU.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 4 месяцев этого года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 900,1 тыс. TEU. Это на 13,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 6,8% до 153,4 тыс. TEU, бумаги – на 8,5% до 101,9 тыс. TEU, лесных грузов – на 32,6% до 111,3 тыс. TEU, промышленных товаров – на 10,9% до 76 тыс. TEU.
    Грузопоток метизов вырос на 16,3% до 79,1 тыс. TEU, автомобилей – на 35,9% до 69,8 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 22,3% до 62,7 тыс. TEU.

    Объем перевозки цветных металлов увеличился на 0,5% до 35 тыс. TEU, черных металлов – на 20,9% до 37,2 тыс. TEU, строительных грузов – на 9,7% до 25,9 тыс. TEU.

    Только перевозка химических и минеральных удобрений снизилась за отчетный период – на 4,9% до 19,7 тыс. TEU.

    В апреле 2018 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 352,8 тыс. TEU, что на 12,1% больше, чем в апреле 2017 года.

    При этом, перевозка груженых контейнеров по сети РЖД составила 236,2 тыс. TEU – на 2,3% меньше показателя предыдущего месяца.

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