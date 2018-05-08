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    • Жд экспорт через порты

    08.05.2018

    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 4 месяца этого года составила 102,4 млн тонн.
    Это на 4,5% больше показателя января-апреля прошлого года.

    В структуре экспортного грузопотока 45% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 27,2%, на черные металлы – 9,2%, на удобрения – 6,8%, на зерновые грузы – 4,3%.

    Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 4,4%, черных металлов на 9,2%, удобрений на 13,6%, зерновых грузов на 51,9%, бумаги на 7,4% и лесных грузов на 16,7%.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», в январе-апреле текущего года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 44,4 млн тонн (+11,6% к уровню 4 месяцев 2017 года), в порты Юга – 25,4 млн тонн (-4,9%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 32,6 млн тонн, что на 3,6% больше показателя января-апреля 2017 года.                    

    В апреля погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,6 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем в марте 2018 года.

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