Все порты Финляндии

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого квартала этого года составил 420,6 тыс. TEU. Это на 3,4% больше аналогичного показателя 2017 года.

По данным Ассоциации финских портов, ХаминаКотка за 3 месяца 2018 года обработала 176,1 тыс. TEU, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Хельсинки, напротив, увеличил контейнерооборот на 11,9%, до 133,3 тыс. TEU. Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил порядка 68,2 тыс. TEU, что на 4,2% больше, чем за 3 месяца 2017 года.

Через причалы Ханко за январь-март прошло порядка 14,5 тыс. TEU — на 7,6% больше контейнеров, чем за аналогичный период 2017 года. Оборот контейнеров в Оулу вырос на 17% до 12,5 тыс. TEU.

Коккола в январе-марте отчетного года увеличила объемы перевалки контейнеров — на 14,1% (до 5,1 тыс. TEU). В то же время, Пори сократил оборот на 40,2% до 3,8 тыс. TEU.

Контейнерооборот Торнио сократился по отношению к показателю 2017 года на 18,9% и составил 3,3 тыс. TEU. Объем обработанных контейнеров в порту Кеми также сократился – на 22% до 2,7 тыс. TEU.

Турку по итогам 1 квартала 2018 года перевалил 652 TEU (+11,5%), Уусикапунки — 558 TEU (+49,7%), Раахе — 35 TEU (-34%).