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    • «БашВолготанкер» привел в Уфу первый танкер

    08.05.2018

    • Сегодня в Уфе на причале Уфимских НПЗ началась погрузка танкера «Волгонефть-250», судоходной компании «БашВолготанкер». Судно класса «река-море» поднялось по реке Белой впервые за последние 7 лет, открыв тем самым прямое направление из Уфы на Азовское, Черное и Балтийское моря, сообщили SeaNews в компании.

    Прохождение крупнотоннажного флота «БашВолготанкера» к Уфимским причалам НПЗ до сегодняшнего дня было сопряжено с определенными рисками для судовладельца, вызванными природными причинами, в первую очередь малой глубиной. Поэтому в 2017 году Федеральным агентством морского и речного флота Российской Федерации принято решение о постепенном увеличении гарантированной глубины на реке Белой в период до 2020 года. Работы на участке производит Бельский филиал ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей». По итогам работ 2017 года добились глубины в 1,85 м (на 0,5 м более гарантированной). В 2018 году работы будут продолжены, планируется достигнуть глубины 1,9 м.

    Проведение дноуглубительных работ, а также повышение уровня воды в 2018 году позволили судоходной компании «БашВолготанкер» провести под погрузку первый танкер «Волгонефть-250» на причалы Уфимских НПЗ. После налива 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов он направится в порт Кавказ.

    Использование танкерного флота на реке Белой позволит компании организовать перевозку нефтепродуктов из Уфы напрямую на Керченский пролив и Финский залив, минуя грузовые операции по перевалки нефтепродуктов на Нагаевском рейдовом перегрузочном комплексе.

    «В этом году мы опробуем такую схему работы. По мере увеличения гарантированной глубины будем рассматривать ее на постоянной основе. Так мы оптимизируем производственные мощности компании: прямая транспортировка нефтепродуктов из Уфы в южном и северном экспортных направлениях позволит исключить простой флота при перевалке и уменьшить себестоимость перевозки. Кроме того, это позволит судоводителям крупнотоннажных судов не потерять навык хождения по крутой и сложной реке Белой», — отметил операционный директор ЗАО «СК «БашВолготанкер»Андрей Мартынов.

    В 2018 году компания приступила к выполнению пятилетних контрактов с ПАО «НК «Роснефть». В рамках обязательств в период до 2022 года ей предстоит перевезти светлых и темных нефтепродуктов общим объемом 10,1 млн тонн на сумму 16,7 млрд рублей. В 2018 году объем перевозок из Уфы составит до 1,1 млн тонн.

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