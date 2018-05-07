Wärtsilä закрыла сделку по приобретению Transas. Контроль над компанией перешел Wärtsilä уже 4 мая, говорится в официальном сообщении компании. Стоимость сделки, о которой было объявлено в марте этого года, составляет 210 млн евро.

В Wärtsilä рассчитывают, что приобретение будет способствовать развитию направления Smart Marine Ecosystem (умных морских систем), в том числе и разработке облачных приложений.

Отмечается, что объем продаж Transas составляет 140 млн евро. В компании работают порядка 1 000 человек в 22 региональных офисах по всему миру. Ожидается, что инженеры-программисты Transas сыграют ключевую роль в совместной с Wartsila разработке интеллектуальных продуктов и цифровой платформы.