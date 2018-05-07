9 мая в порту Таллин на терминале D будет запущена система Smart Port с автоматической идентификацией номерных знаков и управлением движения для легковых автомобилей и автобусов. Зона регистрации для пассажиров Tallink с автомобилями будет расположена в новом месте — в части порта рядом с Кадриоргом.

Как сообщает пресс-служба порта, система Smart Port автоматизирует и ускорит процесс загрузки судна. Она автоматически распознает номерные знаки автомобиля, водитель которого заблаговременно забронировал место, и направит на свободную стойку регистрации, после чего на нужную полосу движения на борт судна.

Отмечается, что система Smart Port в порту Таллин была запущена осенью 2017 года, а для большегрузов в апреле этого года на терминале D.

Общий объем инвестиций в новые транспортные решения, в том числе строительство новых въездов, автостоянок и в саму систему Smart Port составил 10,5 млн евро.