Розовый ONE

Два контейнеровоза строятся на японской верфи Japan Marine United shipyard для Ocean Network Express (ONE), объединенного контейнерного бизнеса трех японских операторов, “K” Line, MOL и NYK Line.

Контейнеровозы получили названия «ONE Stork» и «ONE Aguila». Вместимость каждого судна составляет 14 000 TEU, сообщает gCaptain. В этом году альянс планирует принять семь контейнеровозов такой же вместимости.

Примечательно, что в качестве брендового цвета для своих судов и контейнеров ONE выбрал розовый.