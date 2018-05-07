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    • Розовый ONE

    07.05.2018

    • Два контейнеровоза строятся на японской верфи Japan Marine United shipyard для Ocean Network Express (ONE), объединенного контейнерного бизнеса трех японских операторов, “K” Line, MOL и NYK Line.

    Контейнеровозы получили названия «ONE Stork» и «ONE Aguila». Вместимость каждого судна составляет 14 000 TEU, сообщает gCaptain. В этом году альянс планирует принять семь контейнеровозов такой же вместимости.

    Примечательно, что в качестве брендового цвета для своих судов и контейнеров ONE выбрал розовый.

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