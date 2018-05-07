Почти 6 тысяч судов провели ледоколы

ФГУП «Росморпорт» опубликовал информацию о ледокольных проводках в портах Российской Федерации на 3 мая 2018 года. Так, с начала навигации 2017-2018 годы в замерзающих морских портах России ледоколы ФГУП «Росморпорт» провели более 5 800 судов.

Арктический бассейн

Ледокольное обеспечение в акватории морского порта Сабетта с начала навигации осуществляет ледокол «Москва». С 22 апреля этого года в проводках также принимает участие ледокол «Капитан Драницын», который ранее обеспечивал движение судов в Белом море. Количество проведенных судов с начала ледокольных проводок – 133.

Белое море

На этому участке движение судов обеспечивают ледоколы: «Диксон», «Капитан Евдокимов», «Капитан Косолапов» и «Капитан Чадаев». С начала зимней навигации проведено 314 судов.

Финский залив

Период ледокольных проводок в морских портах Большой порт Санкт-Петербург, Выборг, Высоцк, Приморск, Усть-Луга завершен. В работе на данном участке были задействованы 14 ледоколов Северо-Западного бассейнового филиала. С начала навигации выполнены ледокольные проводки 2 258 судов.

Азовское море

Период ледокольных проводок в морских портах Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог и Ейск завершен. Количество проведенных судов с начала зимней навигации в регионе – 2 461.

Каспийское море

Период ледокольных проводок в морских портах Астрахань и Оля завершен. С начала зимней навигации ледоколами «Капитан Чечкин», «Капитан Мецайк» и «Капитан Букаев» проведено 512 судов.

Дальневосточный бассейн

Период ледокольных проводок в морском порту Ванино завершен. Всего с начала зимней навигации проведено 176 судов.

Ледокольное обеспечение в морском порту Магадан продолжает осуществлять ледокол «Магадан». Количество проведенных судов с начала ледокольных проводок – 118.