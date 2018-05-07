Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2018

    07.05.2018
  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Лесные грузыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 15.03.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2018 года составил 1,39 млн кубометров — на […]
    0
    2018ГлобальноКонтейнерооборотФинляндияЯнварь 12.02.2018 Лидеры Финляндии
    По итогам первого месяца этого года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Внешняя торговляНаходкинская таможняЯнварь 20.02.2018 Итоги деятельности Находкинской таможни
    Январь 2018 года
    0
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноМарт 16.03.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 5 марта флот безработных контейнеровозов существенно увеличился как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    201520162017АвгустАпрельДальний ВостокИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЯнварь 16.01.2018 ДВ рос, растет и расти будет
    Анализируем причины и делаем прогноз В апреле-мае 2016 года наметилась тенденция, которая сейчас уже стала очевидной, к росту […]
    0
    IMOБункерное топливоОграниченияПравила 14.02.2018 Поправки к MARPOL
    Подкомитет IMO по предотвращению загрязнений и реагированию (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) согласовал проект поправок к Конвенции […]
    0
    2018ИмпортПодакцизные товарыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 20.03.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки впервые с мая прошлого года упал
    0
    АнтверпенБункеровкаСПГ 11.04.2018 Еще одна СПГ-станция в порту Антверпен
    К концу следующего года бельгийская Fluxys построит постоянную станцию в порту Антверпен для бункеровки сжиженным природным газом морских […]
    0
    2018Статистика таможниУгольЭкспортЯнварь 15.03.2018 Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 11,3 млн тонн – на 18,3% больше, […]
    0
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 20.04.2018 Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2018 года составил 42,7 млн TEU – на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 08.02.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2018
    Судовладельцы все еще настаивают на более высоких фрахтовых ставках, но похоже, что рынок начал боковое движение.  Мягкая зима […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноЛинииЯнварь 13.03.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь 2018 года составил 13,8 млн TEU, что на 5,1% больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    07.05.2018 Грузооборот российского транспорта
    07.05.2018 Грузы РЖД
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД