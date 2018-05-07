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    • Новый танкер-продуктовоз-химовоз

    07.05.2018

    • Maersk Tankers принял в эксплуатацию танкер-продуктовоз-химовоз «Maersk Capri». Среднетоннажное судно построено на верфи Samsung Heavy Industries в китайском Нинбо.

    Строительство судна дедвейтом 50 тыс. тонн было заказано в 2015 году в рамках 300-миллионного (USD) контракта, который предусматривал строительство девяти судов. Как сообщает World Maririme News, это уже второй танкер, принятый в эксплуатацию в этом году. «Maersk Cancun» был сдан в январе. Оба судна будут ходить под флагом Сингапура.

    Еще пять танкеров планируется сдать в конце этого года, а оставшиеся два – в 2019 году.

    Кроме того, Maersk Tankers намерен наращивать и крупнотоннажный флот. Так, на прошлой неделе компания объявила о намерении заказать у Dalian Shipyard строительство шести крупнотоннажных танкеров. Первые суда пополнят флот Maersk Tankers в 2020 году.  

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