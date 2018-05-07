Назначение в UPS

Президентом компании UPS в Европе назначен Лу Ривьеччо, сообщили SeaNews в компании. Он будет отвечать за всю деятельность UPS в 56 странах и территориях и руководить более чем 49 тыс. сотрудников. Лу Ривьеччо возглавит крупнейший регион деятельности UPS за пределами США в тот период, когда бизнес компании активно растет.

Начав свой профессиональный путь в UPS с должности оператора по обработке отправлений на условиях неполной занятости в Спринг-Вэлли, штат Нью-Йорк, Лу Ривьеччо поднялся по служебной лестнице до ключевых руководящих должностей в разных регионах Северной Америки. В частности, он был вице-президентом по операционной деятельности UPS в Канаде, президентом по региону Норсерн-Плейнс, а также президентом по региону Огайо-Вэлли в США. В предыдущей должности президента UPS по Восточному региону США он руководил деятельностью около 175 тыс. сотрудников и определял стратегическое направление развития компании в 26 штатах.

Лу Ривьеччо проработал в компании 34 года и пришел на смену Нандо Сезароне (Nando Cesarone), который назначен президентом UPS по международной деятельности и членом Управляющего комитета – высшего руководящего органа UPS. Нандо Сезароне был назначен президентом UPS по европейскому региону в начале 2016 года. Под его руководством компания достигла рекордных бизнес-результатов в регионе в рамках пятилетней инвестиционной программы стоимостью 2 млрд долл. США. Проект по развитию технологий, логистической сети и инфраструктуры в Европе был призван ускорить работу, оптимизировать ресурсы и повысить надежность услуг для европейских клиентов любой величины.