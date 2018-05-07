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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2018

    07.05.2018

    • На 18 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок. Снижение произошло на перевозках из Китая на Персидский залив, на Южную Америку.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 8,9%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 4,6%, на порты восточного побережья на – на 2,6%.
    Ставки из Китая на Персидский залив на 18 неделе года опустились на 1,1%.

    В то же время, ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе выросли на 0,6%.

    Ставки на Южную Америку упали по сравнению с 17 неделей на 2,2%.

    На внутриазиатском трейде на 18 неделе ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 0,4%, на Сингапур – на 3,5%. В то же время спотовые ставки на Южную Корею выросли на 6,8% по сравнению с прошлой неделей.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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