Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2018

На 18 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок. Снижение произошло на перевозках из Китая на Персидский залив, на Южную Америку.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 8,9%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 4,6%, на порты восточного побережья на – на 2,6%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 18 неделе года опустились на 1,1%.

В то же время, ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе выросли на 0,6%.

Ставки на Южную Америку упали по сравнению с 17 неделей на 2,2%.

На внутриазиатском трейде на 18 неделе ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 0,4%, на Сингапур – на 3,5%. В то же время спотовые ставки на Южную Корею выросли на 6,8% по сравнению с прошлой неделей.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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