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    • Динамика роста сохраняется

    07.05.2018

    • Пиковых объемов перевозки РЖД в российские порты достигли в 2017 году. В этом году динамика сохраняется, поделился информацией начальник отдела внешнеторговых и транзитных перевозок управления движения ЦД ОАО «РЖД» Алексей Кузнецов в ходе международной выставки TransRussia-2018.

    «С 1990 года погрузка по железной дороге в адрес российских портов выросла в 10 раз и составляет 293 млн тонн», — сказал он.

    Кроме того, он отметил, что выгрузка вагонов в последние годы выросла на 65%. «Если 10 лет назад объем в 1,2 тыс. вагонов в сутки был высоким показателем для любого порта, то сейчас этот объем выполняется в первую половину дня. Если показатель в 1 тыс. вагонов не достигается, считаем работу неудовлетворительной», – резюмировал А.Кузнецов.

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