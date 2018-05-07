Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузы РЖД

    07.05.2018

    • Погрузка на сети РЖД в январе-апреле 2018 года увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 424,6 млн тонн.

    По  данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля увеличились на 4,8% и составили 125,6 млн тонн. 
    Погрузка железной и марганцевой руды выросла – на 3,6% до 36,9 млн тонн, черных металлов – на 10,9% до 26,5 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 6,6% до 20,3 млн тонн, лесных грузов – на 3,2% до 15,5 млн тонн. 
    Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 1,4% больше, чем за 4 месяца 2017 года – их объем составил 11,1 млн тонн.
    Погрузка химикатов и соды за январь-апрель этого года составила 9,1 млн тонн – на 2,1% больше показателя 2017 года. Объем погрузки зерна составил 9,8 млн тонн, что на 45,6% больше уровня прошлого года.

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено на 1,2% меньше, чем за 4 месяца 2017 года – 79,5 млн тонн. Погрузка строительных грузов несущественно снизилась на 0,1% до 40 млн тонн, 
    Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 3,8% до 6,4 млн тонн и лома черных металлов – минус 6,8% до 3,8 млн тонн. Погрузка цемента за отчетный период снизилась на 4,1%, составив 6,6 млн тонн. 

    Кокса было погружено 3,6 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем за январь-апрель 2017 года.   

    Погрузка на сети РЖД за апрель 2018 года составила 108,9 млн тонн. Это на 3,4% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года, но на 3,1% меньше показателя марта этого года.

    Грузооборот за январь-апрель 2018 года составил 852 млрд тарифных т/км (+4,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1086,6 млрд т/км (+4,4%).

    В апреле грузооборот на сети РЖД вырос на 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 215,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 5,1% – до 274,6 млрд т/км.

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