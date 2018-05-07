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    • Грузооборот российского транспорта

    07.05.2018

    • По итогам первого квартала 2018 года перевозки грузов российским транспортом составили более 1,7 млрд тонн. Это на 5,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,1 млрд тонн, на 6,1% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 3 месяцами 2017 года выросли на 3,5% до 316,8 млн тонн. В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 13,7% до 4,4 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 313,3 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,7%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-март 2018 года вырос – на 9,7% до 6,8 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом, напротив, снизились – на 4% и составил 0,2 млн тонн.

    В марте в сравнении с февралем по всем видам транспорта отмечена положительная динамика.

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