Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • 13,8 млн рублей на развитие

    04.05.2018

    • АО «Таганрогский морской торговый порт» подвел итоги реализации программы развития портовой инфраструктуры за первый квартал этого года.

    Как сообщили SeaNews в компании, за первые три месяца этого года на реализацию программы направлено 13,8 млн рублей.

    Основная часть средств выделена на обновление парка перегрузочной техники. В частности, в распоряжение порта поступил фронтальный погрузчик HYUNDAI HL760-9S с объемом ковша 4 куб.м., предназначенный для перегрузки угля.

    Кроме того, компания приобрела  грейфер для перевалки зерна объемом 5 куб.м., необходимый для оснащения манипулятора SENNEBOGEN, а также кантователь для стали в рулонах, использование которого позволит существенно повысить безопасность и эффективность погрузочно-разгрузочных работ, улучшить их качество.

    В целях увеличения полезной емкости складских площадей, приема и накопления навалочных грузов порт закупил железобетонные оградительные массивы.

    196
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ИнфраструктураОлерский Виктор АлександровичПортовые мощностиПорты 28.03.2018 Плюс 28 млн тонн в 2018 году
    В.Олерский о развитии портовых мощностей
    0
    ДокументыИнфраструктураМинистерство транспортаПортыПриказ 24.01.2018 Из чего состоит инфраструктура порта
    На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министерства транспорта Российской Федерации от 07.11.2017 № 475 «Об утверждении Перечня […]
    0
    ИнфраструктураПроектыСубсидииФинансированиеФинляндия 16.03.2018 Финляндия увеличит финансирование транспорта
    Рабочая группа по транспорту парламента Финляндии после 12-месячного обсуждения сформулировала предложения по развитию транспортной сети страны. По мнению […]
    0
    Восточный портЖелезная дорогаИнфраструктураСоколов Максим ЮрьевичУголь 16.04.2018 Министр открыл движение
    Нового железнодорожного парка отправления станции Находка Восточная ДВЖД
    0
    ИнфраструктураПортыПутин Владимир ВладимировичСевморпутьСтратегия 01.03.2018 О портах, Севморпути и логистике в послании Федеральному собранию
    Выдержки из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, посвященные транспортной отрасли и логистике.
    0
    ИнвестицииИнфраструктураПриморский крайСтратегия 18.04.2018 Стратегия развития портовой деятельности
    В Приморском крае
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД