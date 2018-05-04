13,8 млн рублей на развитие

АО «Таганрогский морской торговый порт» подвел итоги реализации программы развития портовой инфраструктуры за первый квартал этого года.

Как сообщили SeaNews в компании, за первые три месяца этого года на реализацию программы направлено 13,8 млн рублей.

Основная часть средств выделена на обновление парка перегрузочной техники. В частности, в распоряжение порта поступил фронтальный погрузчик HYUNDAI HL760-9S с объемом ковша 4 куб.м., предназначенный для перегрузки угля.

Кроме того, компания приобрела грейфер для перевалки зерна объемом 5 куб.м., необходимый для оснащения манипулятора SENNEBOGEN, а также кантователь для стали в рулонах, использование которого позволит существенно повысить безопасность и эффективность погрузочно-разгрузочных работ, улучшить их качество.

В целях увеличения полезной емкости складских площадей, приема и накопления навалочных грузов порт закупил железобетонные оградительные массивы.