Российская промзона в Суэцком канале

Россия одобрила проект Соглашения между правительствами России и Египта о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном сайте правительства РФ. Соглашение определяет порядок регулирования возникающих в ходе совместной деятельности правоотношений, связанных с созданием РПЗ.

Согласно документу, в районе города Порт-Саид Восточный у северного окончания Суэцкого канала локализуются производственные мощности российских компаний с целью продвижения высокотехнологичной промышленной продукции на перспективные рынки Ближнего Востока и Африки.

Создание РПЗ обусловлено необходимостью увеличения экспорта на перспективные рынки российской промышленной продукции, формирования устойчивых производственных цепочек в странах-импортерах.

Одна из ключевых задач создания РПЗ – обеспечение синергии с планируемыми к реализации в Египте российскими проектами по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», поставкам пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог, реконструкции железнодорожных сетей Египта, Хелуанского металлургического комбината, поставкам продукции автомобилестроения, судостроения, специального, транспортного и сельхозмашиностроения.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

распоряжение-№-843-р.pdf