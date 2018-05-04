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    • России необходимо порядка 150 пассажирских судов

    04.05.2018

    • Об обновлении пассажирского флота говорили на Санкт-Петербургском морском форуме, который прошел в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова при поддержке Морской арбитражной комиссии Торгово-промышленной палаты.

    Основным докладчиком по этому вопросу выступил генеральный директор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров. Он привел данные Росморречфлота, согласно которым в России в 2016 году перевозки пассажиров водным транспортом составили 13,5 млн. человек, морским транспортом — 13 млн. человек. Фактический пассажиропоток речным транспортом может достигать 20 млн. человек.

    «Необходим системный подход к проблеме, — сказал Г.Егоров. — Следует проанализировать все местные линии, определить фактический и прогнозируемый пассажиропоток, выделить базовые типы новых судов для обеспечения этого пассажиропотока с минимальной стоимостью пассажиро — километра. В свою очередь, оценка количества и характеристик перспективных судов дает возможность определить потребность в соответствующем оборудовании для них и «запустить» реальную локализацию.

    Исходя из результатов такого анализа, по мнению, Г.Егорова, водному транспорту России требуется 6 «каютных» пассажирских судов вместимостью 150-200 человек (проект PV11) для межрегиональных и «дальних» перевозок, 109 пассажирских судов вместимостью от 150 до 12 человек (в том числе 42 проекта PV16M, 49 проекта PV14, 10 типа КС-110), 35 грузопассажирских паромов (25 проекта RPF14, 10 проекта RPF15).

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